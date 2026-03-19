18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Galatasaray'dan Osimhen ve Lang için açıklama

Galatasaray, Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

calendar 19 Mart 2026 08:14 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 08:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-Kırmızılılar'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan Noa Lang da ciddi bir sakatlık yaşadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından Galatasaray, bu sabaha karşı her iki futbolcunun da sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiği, Lang'ın ise parmağında ciddi bir kesik olduğu belirtildi.

OSIMHEN'İN SON DURUMU

Galatasaray'dan Osimhen için yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." denildi.



NOA LANG'IN SON DURUMU

Lang için ise sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı." ifadeleri yer aldı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.