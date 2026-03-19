Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk toplantısı: '7'de 7 yapalım!'

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ilk mağlubiyetini ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük karşısında 2-0'lık skorla yaşadı. Bu yenilgi ve Galatasaray'ın puan farkını 7'ye çıkarması sonrası sarı-lacivertlilerde adeta kriz havası oluştu. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile Devin Özek'in görevleri tartışma konusu olurken, Başkan Sadettin Saran iki isimle yaptığı görüşmelerin ardından yola devam kararı aldı.



SAMANDIRA'DA KRİZ MASASI



Yaşanan gelişmelerin ardından Samandıra'da adeta olağanüstü hal ilan edildi. Teknik heyet ve oyuncular sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.



Kadıköy'de Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyet ise takım üzerindeki baskıyı bir nebze azalttı. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile puan farkı, maç fazlasıyla 4'e indi. Her ne kadar avantaj rakipte olsa da yönetim ve takım, yarıştan kopmamaya kararlı.



"7'DE 7 İLE BASKI KURARIZ"



Takım içinde yapılan toplantılarda ise net bir hedef ortaya kondu. Sarı-lacivertli oyuncuların, "Kalan 7 maçın tamamını kazanmalıyız. Bu süreçte Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma da belirleyici olacak. Biz kazanarak ilerlersek, rakibimiz üzerindeki baskıyı artırırız. 7'de 7 yapalım, sonrasında tabloya bakarız" görüşünde birleştiği ifade edildi.







