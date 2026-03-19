Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sıkıntılı bir sürece girse de Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte moral buldu.
CAMİAYI YENİDEN UMUTLANDIRDI
Sarı-lacivertliler, bu kritik maçtan puan kaybıyla ayrılması halinde ciddi değişimlerin yaşanabileceği konuşulurken, sahadaki performansıyla bu ihtimallere izin vermedi ve camiayı yeniden umutlandırdı.
Hafta sonu yapılan zirvede Teknik Direktör Domenico Tedesco için devam kararı alınmasına rağmen, İtalyan çalıştırıcının geleceği tartışılmaya devam ediyor. Ancak genç teknik adam, Gaziantep FK karşısında tercih ettiği ilk 11 ve yeniden döndüğü 4-2-3-1 sistemiyle takımın eski kimliğine kavuştuğunu gösterdi.
"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYİZ"
Tedesco, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde" sözleriyle mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Ben daha yeni başlıyorum. Burada bir yaz dönemi geçirirsem rüya gibi olur" diyerek yönetime de mesaj gönderdi.
"VAZGEÇME ŞANSIMIZ YOK"
Başkan Sadettin Saran da maçın ardından yaptığı açıklamalarla birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok" ifadeleriyle hem taraftara mesaj verdi hem de şampiyonluk inancının sürdüğünü dile getirdi.
Öte yandan Tedesco'nun Gaziantep FK maçıyla birlikte yeniden benimsediği 4-2-3-1 dizilişinden, zorunlu durumlar dışında vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi. Milli arada sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro derinliğinin artmasını bekleyen İtalyan teknik adamın, hem lig hem de kupa maçlarında bu sistemle yoluna devam edeceği ifade ediliyor. Bu dizilişle Gaziantep karşısında özellikle savunma hattında daha dengeli ve etkili bir görüntü ortaya kondu.
Domencio Tedesco: "Geçmişi değiştiremeyiz"
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı sonrası kendileri için mücadelenin devam ettiğini vurguladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Abdülkerim Bardakcı: "Hakem hep Liverpool'a çaldı"
-
9
Fatih Tekke'den Galatasaray maçı yanıtı!
-
8
Arne Slot: "Galatasaray'ın şansı yoktu"
-
7
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang için açıklama
-
6
Hugo Ekitike: "Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!"
-
5
Noa Lang için "parmağı koptu" haberi!
-
4
Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
-
3
Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
-
2
Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!
-
1
Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama
- 11:15 BKT Avrupa Kupası'nda Türk damgası!
- 10:45 Domencio Tedesco: "Geçmişi değiştiremeyiz"
- 10:34 Anadolu Efes'in konuğu Monaco!
- 10:31 Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a komşudan transfer kancası!
- 10:28 Luka ve LeBron 70 attı, Alpi'nin double-double'ı yetmedi!
- 09:52 Dorgeles Nene, kara bulutları dağıttı!
- 09:48 Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk toplantısı: "7'de 7 yapalım!"
- 09:41 Beşiktaş, Kasımpaşa şansızlığına son vermek istiyor!
- 09:33 Erman Toroğlu: "Okan Buruk, Osimhen'i çıkaramaz"
- 09:11 Taylan Bulut için Almanya'dan iki kulüp devrede
- 08:42 Beşiktaş'tan Bayer Leverkusen çıkartması!
- 08:27 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 08:14 Galatasaray'dan Osimhen ve Lang için açıklama
- 02:56 Anadolu Efes'in rakibi Monaco
- 02:29 Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama
- 02:12 Zeren Spor Çeyrek Final son maçını kazandı!
- 02:06 Noa Lang için "parmağı koptu" haberi!
- 02:02 Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
- 01:59 Abdülkerim Bardakcı: "Hakem hep Liverpool'a çaldı"
- 01:49 Arne Slot: "Galatasaray'ın şansı yoktu"
- 01:39 Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası yarı finalinde!
- 01:27 Hugo Ekitike: "Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!"
- 01:21 Lemina: "Onların seviyesine yaklaşamadık"
- 01:21 Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
- 01:05 Atletico Madrid kaybetti ama çeyrek finale çıktı!
- 01:05 Uğurcan Çakır'dan Liverpool maçında 11 kurtarış!
- 01:01 Bayern Münih, Atalanta'yı çok rahat eledi!
- 00:57 Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda!
- 00:06 Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!
- 23:44 Eczacıbaşı, Dörtlü Finalde!
- 23:40 Beşiktaş - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
- 23:24 Rayo Vallecano - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 23:12 Okan Buruk'tan Liverpool'a 4 değişiklik
- 23:09 Atila Gerin: "Kümede kalma mücadelesi vereceğiz"
- 23:07 TOFAŞ, Karditsa Iaponiki'ye kaybetti
- 23:03 Galatasaray maçında Szymon Marciniak sürprizi!
- 22:57 Sami Uğurlu: "1 puan için mutluyuz"
- 22:53 Nuri Şahin: "Beklemediğimiz 2 puan kaybettik"
- 22:42 Barcelona işi şova çevirdi, Newcastle'a 7 attı!
- 22:37 Fatih Tekke'den Galatasaray maçı yanıtı!
- 22:28 Okan Buruk: "Yürekli olmalıyız"
- 22:24 Ernest Muçi'den Oulai için açıklama
- 22:21 Felipe Augusto: "Gol ve 3 puan için mutluyum"
- 22:15 Beşiktaş GAİN yarı finalde! Rakibi Bahçeşehir Koleji
- 22:11 Ozan Tufan'dan Galatasaray maçı açıklaması
- 22:08 A Milli Hentbol Takımı, Romanya maçı öncesinde konuştu
- 22:00 Başakşehir'de ne gol var, ne ses!
- 22:00 Galatasaray, ikinci olarak çeyrek finalde!
- 21:54 Trabzonspor'da seri sürüyor!
- 21:47 Liverpool - Galatasaray: İlk 11'ler
- 21:38 Christ Oulai, Galatasaray maçında yok!
- 21:29 Jhon Duran golünü attı, Zenit kazandı!
- 21:04 Inigo Perez Soto'dan Samsunspor için açıklama
- 21:03 Sivasspor'da sakatlıklar can sıkıyor
- 20:56 Galatasaray, CEV Kupası'nda finalde!
- 20:42 Gomis'ten Galatasaray için mesaj
- 20:23 Braga, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde
- 20:07 Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
- 19:51 Samsunspor'dan Avrupa'da tur için mesaj
- 19:48 Ziraat Bankkart, İstanbul deplasmanında son sette kazadı!
Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
Arne Slot: "Galatasaray'ın şansı yoktu"
Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
Barcelona işi şova çevirdi, Newcastle'a 7 attı!
Jhon Duran golünü attı, Zenit kazandı!
Milan'da yeni aday Troy Parrott
Newcastle ve Aston Villa'dan Thuram hamlesi!
Capello'dan Rosenior'a; "Aklını kaçırmış"
Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois
PSG kaptanı Marquinhos'tan Galatasaray ve Liverpool açıklaması
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17