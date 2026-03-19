Domencio Tedesco: 'Geçmişi değiştiremeyiz'

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sıkıntılı bir sürece girse de Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte moral buldu.



CAMİAYI YENİDEN UMUTLANDIRDI



Sarı-lacivertliler, bu kritik maçtan puan kaybıyla ayrılması halinde ciddi değişimlerin yaşanabileceği konuşulurken, sahadaki performansıyla bu ihtimallere izin vermedi ve camiayı yeniden umutlandırdı.



Hafta sonu yapılan zirvede Teknik Direktör Domenico Tedesco için devam kararı alınmasına rağmen, İtalyan çalıştırıcının geleceği tartışılmaya devam ediyor. Ancak genç teknik adam, Gaziantep FK karşısında tercih ettiği ilk 11 ve yeniden döndüğü 4-2-3-1 sistemiyle takımın eski kimliğine kavuştuğunu gösterdi.



"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYİZ"



Tedesco, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde" sözleriyle mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Ben daha yeni başlıyorum. Burada bir yaz dönemi geçirirsem rüya gibi olur" diyerek yönetime de mesaj gönderdi.



"VAZGEÇME ŞANSIMIZ YOK"



Başkan Sadettin Saran da maçın ardından yaptığı açıklamalarla birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok" ifadeleriyle hem taraftara mesaj verdi hem de şampiyonluk inancının sürdüğünü dile getirdi.



Öte yandan Tedesco'nun Gaziantep FK maçıyla birlikte yeniden benimsediği 4-2-3-1 dizilişinden, zorunlu durumlar dışında vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi. Milli arada sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro derinliğinin artmasını bekleyen İtalyan teknik adamın, hem lig hem de kupa maçlarında bu sistemle yoluna devam edeceği ifade ediliyor. Bu dizilişle Gaziantep karşısında özellikle savunma hattında daha dengeli ve etkili bir görüntü ortaya kondu.







