19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Domencio Tedesco: "Geçmişi değiştiremeyiz"

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı sonrası kendileri için mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

calendar 19 Mart 2026 10:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sıkıntılı bir sürece girse de Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte moral buldu.

CAMİAYI YENİDEN UMUTLANDIRDI

Sarı-lacivertliler, bu kritik maçtan puan kaybıyla ayrılması halinde ciddi değişimlerin yaşanabileceği konuşulurken, sahadaki performansıyla bu ihtimallere izin vermedi ve camiayı yeniden umutlandırdı.

Hafta sonu yapılan zirvede Teknik Direktör Domenico Tedesco için devam kararı alınmasına rağmen, İtalyan çalıştırıcının geleceği tartışılmaya devam ediyor. Ancak genç teknik adam, Gaziantep FK karşısında tercih ettiği ilk 11 ve yeniden döndüğü 4-2-3-1 sistemiyle takımın eski kimliğine kavuştuğunu gösterdi.

"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYİZ" 

Tedesco, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde" sözleriyle mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Ben daha yeni başlıyorum. Burada bir yaz dönemi geçirirsem rüya gibi olur" diyerek yönetime de mesaj gönderdi.

"VAZGEÇME ŞANSIMIZ YOK"

Başkan Sadettin Saran da maçın ardından yaptığı açıklamalarla birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok" ifadeleriyle hem taraftara mesaj verdi hem de şampiyonluk inancının sürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan Tedesco'nun Gaziantep FK maçıyla birlikte yeniden benimsediği 4-2-3-1 dizilişinden, zorunlu durumlar dışında vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi. Milli arada sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro derinliğinin artmasını bekleyen İtalyan teknik adamın, hem lig hem de kupa maçlarında bu sistemle yoluna devam edeceği ifade ediliyor. Bu dizilişle Gaziantep karşısında özellikle savunma hattında daha dengeli ve etkili bir görüntü ortaya kondu.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
