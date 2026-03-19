Haber Tarihi: 19 Mart 2026 11:20 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 11:20

Altın ve gümüş neden düşüyor, düştü? 19 Mart 2026

Altın fiyatı, doların güçlenmesi ve enflasyon endişelerini körükleyen petrol fiyatlarındaki sıçramanın etkisiyle son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Spot altın fiyatları gün içinde 4.844 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 4.867 dolara yükselse de yaklaşık %3 düşüş kaydetti. ABD altın vadeli işlemleri de yaklaşık %2,9 düşüşle 4.863 dolardan fiyatlanıyor. Yurt içinde gram altın da 6.909 liradan işlem görüyor.
Jeopolitik gelişmeler enflasyon endişelerini artırıyor
High Ridge Futures'ın metal ticareti direktörü David Meger, "Savaşın tırmanmaya devam etmesi nedeniyle artan enerji fiyatları enflasyon ateşini körüklüyor; bu, Fed'in faiz indirimine gitmemesinin nedenlerinden biri ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Güvenli liman talebinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece diğer baskıların bu talebi gölgede bıraktığına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Altın, belirsizlik dönemlerinde geleneksel bir güvenli liman görevi görür ancak faiz getirisi olmadığı için faiz oranları yüksek olduğunda düşük performans gösterme eğilimindedir.

Fed'in günün ilerleyen saatlerinde sona erecek olan faiz toplantısının sonunda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Faiz kararının yanı sıra merkez bankasının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da süresiz bir çatışma başlatma kararının ABD ekonomisi, enflasyon ve para politikası için görünümü nasıl değiştirdiğine dair yorumları da yakından izlenecek.


