Haber Tarihi: 19 Mart 2026 12:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 12:10

Altın bayramdan sonra yükselir mi? 2026

Düğün sezonunun yaklaşması ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte, elinde altını olan veya altın borcu bulunan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı piyasa tahminlerine çevrildi. Tatil öncesi Kapalıçarşı'da hareketliliğin arttığı bu günlerde arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, altın bayramdan sonra yükselir mi?

Altın yatırımcısı, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve küresel jeopolitik risklerin gölgesinde bayram sonrasındaki piyasa açılışına odaklanmış durumda. Hem gram altın hem de çeyrek altın cephesinde yaşanacak olası senaryolar yatırımcıların birikim stratejilerini doğrudan belirleyecek. Peki, altın bayramdan sonra yükselir mi?
2026 yılı Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte piyasaların yeniden işleme açılması, altın fiyatlarında yepyeni bir fiyatlama dalgasını beraberinde getirecek. Finans uzmanlarına göre küresel enflasyon endişeleri, sıcak jeopolitik krizlerin (özellikle Orta Doğu ve Hürmüz bölgesindeki gelişmelerin) devam etmesi altının ons fiyatını güçlü tutmaya devam ediyor. İç piyasada ise dolar/TL kurundaki olası hareketlilik gram altının ana yönünü belirleyen en kritik unsur olacak.  

UZMANLARIN GRAM ALTIN TAHMİNİ NE YÖNDE, BAYRAM SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Piyasa analistleri ve altın uzmanları, 2026 yılının genelinde değerli metallerdeki yükseliş trendinin orta ve uzun vadede gücünü korumasını bekliyor. Bayram sonrasında özellikle fiziki altın talebindeki patlama ve düğün sezonunun resmen başlamasıyla Kapalıçarşı'da makas aralıklarının iyice açılabileceği öngörülüyor. Tatil dönüşü kısa vadeli kar satışları yaşansa bile, uzmanlar gram altının yeni rekor seviyeleri test etmesinin sürpriz olmayacağını belirtiyor.  

