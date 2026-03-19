19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

BKT Avrupa Kupası'nda Türk damgası!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale kalan 4 takımdan 3'ü Türk temsilcisi oldu.

calendar 19 Mart 2026 11:15
BKT Avrupa Kupası'nda Türk damgası!
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk temsilcileri, bu sezon sergiledikleri performansla adlarından söz ettiriyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2025-2026 sezonunda mücadele eden 3 Türk temsilcisi, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayarak son 4 takım arasında yer aldı.

2002-2003 sezonundan bu yana düzenlenen turnuvada ilk kez 3 Türk ekibi, yarı finalde mücadele edecek.

BKT Avrupa Kupası'nda yarı final, 3 maç üzerinden oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek. Birinci müsabakalar 31 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar 3 Nisan'da ve gerekirse üçüncü maçlar 8 Nisan'da yapılacak.


En az 1 Türk takımı finalde olacak

Avrupa Kupası yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin eşleşmesi dolayısıyla bir Türk ekibinin finale yükselmesi kesinleşti.

Çeyrek finalde ev sahibi avantajıyla mücadele eden iki takımdan Beşiktaş, İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek turnuvada bir sezon aranın ardından ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Rumen temsilcisi U-BT Cluj Napoca'ya 75-72 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji ise organizasyonda üst üste ikinci kez son 4 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın ev sahibi avantajına sahip olduğu yarı final serisini kazanan ekip, Avrupa Kupası'nda ilk kez finale yükselecek.


Türk Telekom'un rakibi Cosea JL Bourg-en-Bresse

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı son anları büyük bir heyecana sahne olan maçta 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Başkent ekibi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Kyle Allman'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle kazandı ve kupada 2022-2023 sezonundan sonra adını yeniden yarı finale yazdırdı.

Türk Telekom, yarı finalde Fransa'dan Cosea JL Bourg-en-Bresse ile mücadele edecek. Ev sahibi avantajı, Cosea JL Bourg-en-Bresse'de olacak.

Ankara ekibi, rakibine üstünlük kurması halinde ikinci kez finalde mücadele etme hakkı kazanacak.


Avrupa Kupası'nda 2 Türk takımı şampiyon oldu

BKT Avrupa Kupası'nda final oynayan 4 Türk temsilcisinden 2'si şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda, Darüşşafaka ise 2017-2018'de kupayı müzesine götürdü.

Bursaspor 2021-2022'de, Türk Telekom ise 2022-2023 sezonunda ikincilikle yetindi.

 

Bir Türk temsilcisi EuroLeague bileti alabilir

BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon şampiyon olacak takım, EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom'dan biri, kupayı kazanması halinde EuroLeague bileti alacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Avrupa Ligi'nde 2018-2019'dan sonra ilk kez 3 Türk takımı mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
