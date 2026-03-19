19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Luka ve LeBron 70 attı, Alpi'nin double-double'ı yetmedi!

calendar 19 Mart 2026 10:28 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 10:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları Luka Doncic ve LeBron James'in etkileyici performanslarıyla Houston Rockets'ı 124-116 mağlup ederek galibiyet serisini yedi maça çıkardı.

Çarşamba gecesi oynanan karşılaşmada Lakers, son dönemdeki form grafiğini sürdürerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti. İki ekip, Pazartesi günü oynanan mücadelede de karşı karşıya gelmiş ve Lakers sahadan 100-92 galip ayrılmıştı.

Karşılaşmanın son bölümünde kontrolü elinde tutan Lakers, bitime yaklaşık 90 saniye kala dört sayılık üstünlüğünü korurken Luka Doncic'in LeBron James'e verdiği alley-oop pası, maçın kırılma anlarından biri oldu. Rockets cephesinde Kevin Durant'ın top kaybı yapmasının ardından Dončić'in kaydettiği üç sayılık isabet, farkı son bir dakikaya girilirken 120-111'e taşıdı ve Lakers'ın galibiyeti büyük ölçüde garantilemesini sağladı.

Maçı 40 sayı, 10 asist ve 9 ribaund ile tamamlayan Doncic, triple-double yapmayı yalnızca bir ribaundla kaçırdı. LeBron James ise 30 sayılık performansına ek olarak 13/14 saha içi isabet oranıyla oynayarak kariyerinin en iyi tek maçlık şut performansını egale etti. Ayrıca beş ribaund alan James, toplam ribaund sayısını 12.002'ye çıkararak NBA tarihinde 12.000 ribaund barajını aşan 23. oyuncu oldu. Tecrübeli yıldız, daha önce 4 Şubat 2013'te Miami formasıyla Charlotte'a karşı oynanan maçta da 13/14 isabet oranı yakalamıştı.

Houston Rockets cephesinde ise milli oyuncumuz Alperen Şengün, sırt sakatlığı nedeniyle kaçırdığı iki maçın ardından parkelere etkileyici bir dönüş yaptı. Milli oyuncu karşılaşmayı 27 sayı ve 10 asistle tamamladı. Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparken, Rockets son dört maçta üçüncü yenilgisini aldı.

Kevin Durant ise mücadeleye düşük bir tempoyla başladı ve ilk yarıyı yalnızca 2 sayıyla tamamladı. Deneyimli yıldız maçı 18 sayı ve 6 ribaund ile bitirdi.

Gecenin diğer sonuçları:

Golden State Warriors 99–120 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 121–92 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 127–119 Indiana Pacers

Toronto Raptors 139–109 Chicago Bulls

Utah Jazz 111–147 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 109–124 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 135–120 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 118–125 Memphis Grizzlies

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.