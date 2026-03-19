Luka ve LeBron 70 attı, Alpi'nin double-double'ı yetmedi!

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları Luka Doncic ve LeBron James'in etkileyici performanslarıyla Houston Rockets'ı 124-116 mağlup ederek galibiyet serisini yedi maça çıkardı.



Çarşamba gecesi oynanan karşılaşmada Lakers, son dönemdeki form grafiğini sürdürerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti. İki ekip, Pazartesi günü oynanan mücadelede de karşı karşıya gelmiş ve Lakers sahadan 100-92 galip ayrılmıştı.



Karşılaşmanın son bölümünde kontrolü elinde tutan Lakers, bitime yaklaşık 90 saniye kala dört sayılık üstünlüğünü korurken Luka Doncic'in LeBron James'e verdiği alley-oop pası, maçın kırılma anlarından biri oldu. Rockets cephesinde Kevin Durant'ın top kaybı yapmasının ardından Dončić'in kaydettiği üç sayılık isabet, farkı son bir dakikaya girilirken 120-111'e taşıdı ve Lakers'ın galibiyeti büyük ölçüde garantilemesini sağladı.



Maçı 40 sayı, 10 asist ve 9 ribaund ile tamamlayan Doncic, triple-double yapmayı yalnızca bir ribaundla kaçırdı. LeBron James ise 30 sayılık performansına ek olarak 13/14 saha içi isabet oranıyla oynayarak kariyerinin en iyi tek maçlık şut performansını egale etti. Ayrıca beş ribaund alan James, toplam ribaund sayısını 12.002'ye çıkararak NBA tarihinde 12.000 ribaund barajını aşan 23. oyuncu oldu. Tecrübeli yıldız, daha önce 4 Şubat 2013'te Miami formasıyla Charlotte'a karşı oynanan maçta da 13/14 isabet oranı yakalamıştı.



Houston Rockets cephesinde ise milli oyuncumuz Alperen Şengün, sırt sakatlığı nedeniyle kaçırdığı iki maçın ardından parkelere etkileyici bir dönüş yaptı. Milli oyuncu karşılaşmayı 27 sayı ve 10 asistle tamamladı. Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparken, Rockets son dört maçta üçüncü yenilgisini aldı.



Kevin Durant ise mücadeleye düşük bir tempoyla başladı ve ilk yarıyı yalnızca 2 sayıyla tamamladı. Deneyimli yıldız maçı 18 sayı ve 6 ribaund ile bitirdi.



Gecenin diğer sonuçları:



Golden State Warriors 99–120 Boston Celtics



Oklahoma City Thunder 121–92 Brooklyn Nets



Portland Trail Blazers 127–119 Indiana Pacers



Toronto Raptors 139–109 Chicago Bulls



Utah Jazz 111–147 Minnesota Timberwolves



Los Angeles Clippers 109–124 New Orleans Pelicans



Atlanta Hawks 135–120 Dallas Mavericks



Denver Nuggets 118–125 Memphis Grizzlies



