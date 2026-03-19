19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Alperen Şengün'den Lakers'a sert sözler: "Şanslıydılar"

Houston Rockets'ın All-Star oyuncusu Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısında alınan 124-116'lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

calendar 19 Mart 2026 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Milli basketbolcu, Lakers'ın galibiyetini büyük ölçüde "şans" faktörüne bağlarken, özellikle maçın son anlarında atılan zor şutlara dikkat çekti.

Los Angeles Lakers, Luka Doncic ve LeBron James'in toplamda 70 sayılık etkileyici performansıyla sahadan galip ayrılırken, 41 yaşındaki LeBron James'in yüksek yüzdeli oyunu galibiyetin en önemli faktörlerinden biri oldu.

Doncic karşılaşmayı 40 sayı, 10 asist ve 9 ribaund ile tamamlayarak triple-double'a yalnızca bir ribaund uzaklıkta kaldı. Sloven yıldız, sahadan 12/25 (%48.0) ve üç sayı çizgisinin gerisinden 7/17 (%41.2) isabet oranıyla oynadı.

LeBron James ise son derece verimli bir performans sergileyerek 30 sayı, 5 ribaund ve 2 asist kaydetti. Tecrübeli yıldız, sahadan 13/14 (%92.9) ve üç sayı çizgisinden 2/2 (%100) ile oynayarak kariyerinin en iyi tek maçlık şut performanslarından birine imza attı.

Ancak bu etkileyici performanslara rağmen Alperen, maçın sonucunun Rockets'ın son bölümde yaptığı savunma değişiklikleri ve Lakers'ın yakaladığı şanslı isabetlerle belirlendiğini ifade etti.

Alperen, maç sonrası yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Bence zor şutlar soktular ve biz de savunma düzenimizi biraz değiştirdik. Bunu ilk kez deniyorduk. Aslında iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ama maçın sonunda şans bizim yanımızda değildi."

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Rockets'ın geri dönüşünde Kevin Durant'ın hücuma daha fazla dahil edilmesinin önemine de değinen Alperen, takımın yaptığı doğru hamleleri şu sözlerle anlattı:
"KD'yi hücumda oyuna dahil etmek önemliydi. İlk yarıda ona topu veremedik ama ikinci yarıda bu yüzden burada—topu verdiğiniz her pozisyonda skor üretebiliyor."

Durant'ın savunma baskısı altında oynadığını vurgulayan milli oyuncu, takımın bu duruma nasıl çözüm bulduğunu şu şekilde açıkladı:
"Ona her pozisyonda sayı attırmayacaklar; ikili, üçlü sıkıştırmalar gelecek. Bizim yapmamız gereken onun işini kolaylaştırmak. Topu, rahat skor bulabileceği ve double team yapılmasının zor olduğu noktalarda vermek. Üçüncü çeyrekte bunu yaptık ve o da 14 ya da 16 sayı buldu."

Lakers'ın maçın son bölümünde bulduğu üç sayılık basketlere de değinen Alperen, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çok fazla üçlük attılar. Özellikle maçın sonunda zor üçlükler soktular. Rui bazı saçma üçlükler attı. Bazen böyle olur, şanslı olursunuz. Onlar zor şutları soktu ama biz bir sonraki maçta geri döneceğiz."

Rockets yıldızının bu açıklamaları, Lakers'ın performansına dolaylı bir eleştiri olarak yorumlandı.

Milli yıldız, sırt spazmı nedeniyle kaçırdığı iki maçın ardından sahalara döndüğü karşılaşmada 27 sayı, 10 ribaund ve 4 asistlik performans sergiledi. Alperen, sahadan 10/15 (%66.0) isabet oranıyla oynayarak takımının hücumdaki en etkili ismi oldu ve maçın son bölümüne kadar Rockets'ı oyunun içinde tutan başlıca faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Ancak Lakers'ın galibiyetini "şans" ve "şanslı üçlükler" üzerinden değerlendirmesi, Lakers taraftarları tarafından hoş karşılanmayabilecek bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Lakers, bu galibiyetle birlikte derecesini 44 galibiyet – 25 mağlubiyete yükseltti. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Minnesota Timberwolves'un (43-27) 1.5 maç önüne geçen Lakers, Houston Rockets (41-27) ve Denver Nuggets (42-28) karşısında da avantaj elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
