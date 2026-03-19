Alperen Şengün'den Lakers'a sert sözler: 'Şanslıydılar'

Houston Rockets'ın All-Star oyuncusu Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısında alınan 124-116'lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.



Milli basketbolcu, Lakers'ın galibiyetini büyük ölçüde "şans" faktörüne bağlarken, özellikle maçın son anlarında atılan zor şutlara dikkat çekti.



Los Angeles Lakers, Luka Doncic ve LeBron James'in toplamda 70 sayılık etkileyici performansıyla sahadan galip ayrılırken, 41 yaşındaki LeBron James'in yüksek yüzdeli oyunu galibiyetin en önemli faktörlerinden biri oldu.



Doncic karşılaşmayı 40 sayı, 10 asist ve 9 ribaund ile tamamlayarak triple-double'a yalnızca bir ribaund uzaklıkta kaldı. Sloven yıldız, sahadan 12/25 (%48.0) ve üç sayı çizgisinin gerisinden 7/17 (%41.2) isabet oranıyla oynadı.



LeBron James ise son derece verimli bir performans sergileyerek 30 sayı, 5 ribaund ve 2 asist kaydetti. Tecrübeli yıldız, sahadan 13/14 (%92.9) ve üç sayı çizgisinden 2/2 (%100) ile oynayarak kariyerinin en iyi tek maçlık şut performanslarından birine imza attı.



Ancak bu etkileyici performanslara rağmen Alperen, maçın sonucunun Rockets'ın son bölümde yaptığı savunma değişiklikleri ve Lakers'ın yakaladığı şanslı isabetlerle belirlendiğini ifade etti.



Alperen, maç sonrası yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bence zor şutlar soktular ve biz de savunma düzenimizi biraz değiştirdik. Bunu ilk kez deniyorduk. Aslında iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ama maçın sonunda şans bizim yanımızda değildi."



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Rockets'ın geri dönüşünde Kevin Durant'ın hücuma daha fazla dahil edilmesinin önemine de değinen Alperen, takımın yaptığı doğru hamleleri şu sözlerle anlattı:

"KD'yi hücumda oyuna dahil etmek önemliydi. İlk yarıda ona topu veremedik ama ikinci yarıda bu yüzden burada—topu verdiğiniz her pozisyonda skor üretebiliyor."



Durant'ın savunma baskısı altında oynadığını vurgulayan milli oyuncu, takımın bu duruma nasıl çözüm bulduğunu şu şekilde açıkladı:

"Ona her pozisyonda sayı attırmayacaklar; ikili, üçlü sıkıştırmalar gelecek. Bizim yapmamız gereken onun işini kolaylaştırmak. Topu, rahat skor bulabileceği ve double team yapılmasının zor olduğu noktalarda vermek. Üçüncü çeyrekte bunu yaptık ve o da 14 ya da 16 sayı buldu."



Lakers'ın maçın son bölümünde bulduğu üç sayılık basketlere de değinen Alperen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok fazla üçlük attılar. Özellikle maçın sonunda zor üçlükler soktular. Rui bazı saçma üçlükler attı. Bazen böyle olur, şanslı olursunuz. Onlar zor şutları soktu ama biz bir sonraki maçta geri döneceğiz."



Rockets yıldızının bu açıklamaları, Lakers'ın performansına dolaylı bir eleştiri olarak yorumlandı.



Milli yıldız, sırt spazmı nedeniyle kaçırdığı iki maçın ardından sahalara döndüğü karşılaşmada 27 sayı, 10 ribaund ve 4 asistlik performans sergiledi. Alperen, sahadan 10/15 (%66.0) isabet oranıyla oynayarak takımının hücumdaki en etkili ismi oldu ve maçın son bölümüne kadar Rockets'ı oyunun içinde tutan başlıca faktörlerden biri olarak öne çıktı.



Ancak Lakers'ın galibiyetini "şans" ve "şanslı üçlükler" üzerinden değerlendirmesi, Lakers taraftarları tarafından hoş karşılanmayabilecek bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan Lakers, bu galibiyetle birlikte derecesini 44 galibiyet – 25 mağlubiyete yükseltti. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Minnesota Timberwolves'un (43-27) 1.5 maç önüne geçen Lakers, Houston Rockets (41-27) ve Denver Nuggets (42-28) karşısında da avantaj elde etti.



