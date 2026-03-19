Pistlerde yeni bir fenomen doğuyor; WOLF RULES

At yarışı dünyası, ilk iki koşusunu fenomen bir şekilde kazanan safkan WOLF RULES'u konuşuyor.



İstanbul'da dün gerçekleşen yarışlarda, kariyerinin ikinci startını da rahat bir birincilikle tamamlayan safkan sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'daki Şartlı 4 koşuda rakiplerini 1.29.59 derecesiyle geride bırakan (TOUCH THE WOLF - MANDARİN / KANEKO) yavrusu, önümüzdeki büyük koşulara göz kırptı.



Sahipliğini Kemal Kurt'un, antrenörlüğünü İbrahim Bekiroğulları'nın yaptığı genç safkan, görüntüsüyle de sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Yarış hayatının ilk iki koşusunu kazanan safkanın, yılın önemli koşularından biri olan Erkek Tay Deneme Koşusu'nda pistte yer alması bekleniyor.



Touch The Wolf – Mandarin / Kaneko orijinli safkan, hız ile dayanıklılığı dengeli şekilde birleştiren genetik yapısıyla özellikle 1400–1800 metre mesafelerde etkili olabilecek bir miler profili çiziyor. Baba hattından gelen sürat, anne ve anne babası üzerinden gelen stamina ile desteklenerek yarış içinde tempo sürdürebilen dengeli bir performans potansiyeli sunuyor.

WOLF RULES 2'DE 2



Hızlı bir tempoya sahne olan Şartlı 4 yarışta en dıştan rahat bir şekilde geldi ve galibiyete uzandı. Üstelik jokeyi Ayhan Kurşun'un 1 kamçı bile vurmasına gerek kalmadı :)



— no context at (@nocontextatt) March 18, 2026

