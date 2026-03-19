19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Pistlerde yeni bir fenomen doğuyor; WOLF RULES

İlk iki startını da kazanarak adından söz ettiren WOLF RULES, hem performansı hem görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

calendar 19 Mart 2026 13:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 14:28
At yarışı dünyası, ilk iki koşusunu fenomen bir şekilde kazanan safkan WOLF RULES'u konuşuyor.

İstanbul'da dün gerçekleşen yarışlarda, kariyerinin ikinci startını da rahat bir birincilikle tamamlayan safkan sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'daki Şartlı 4 koşuda rakiplerini 1.29.59 derecesiyle geride bırakan (TOUCH THE WOLF - MANDARİN / KANEKO) yavrusu, önümüzdeki büyük koşulara göz kırptı.

Sahipliğini Kemal Kurt'un, antrenörlüğünü İbrahim Bekiroğulları'nın yaptığı genç safkan, görüntüsüyle de sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Yarış hayatının ilk iki koşusunu kazanan safkanın, yılın önemli koşularından biri olan Erkek Tay Deneme Koşusu'nda pistte yer alması bekleniyor.

Touch The Wolf – Mandarin / Kaneko orijinli safkan, hız ile dayanıklılığı dengeli şekilde birleştiren genetik yapısıyla özellikle 1400–1800 metre mesafelerde etkili olabilecek bir miler profili çiziyor. Baba hattından gelen sürat, anne ve anne babası üzerinden gelen stamina ile desteklenerek yarış içinde tempo sürdürebilen dengeli bir performans potansiyeli sunuyor.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
