TFF Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın futbolcusu için yapılan itirazın incelendiği, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Dorukhan Toköz'e verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.
