19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
Rakow-Fiorentina
20:45
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
Kayserispor-Karagümrük
16:00
Strasbourg-Rijeka
23:00
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
Lyon-Celta Vigo
20:45
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
AEK Athens-NK Celje
20:45
Aston Villa-Lille
23:00
Real Betis-Panathinaikos
23:00
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
Roma-Bologna
23:00
Freiburg-Genk
20:45
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Serdal Adalı: "Beşiktaşlıları daha da mutlu edeceğiz"

Beşiktaş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

calendar 19 Mart 2026 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. 

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, sayman ve voleybol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarlar katıldı.

Törende konuşan başkan Adalı, bir bayrama daha Beşiktaş çatısı altında hep birlikte ulaştıklarını belirterek, "Bu bayrağın, bu armanın gölgesinde geçen her an, her gün bizler için bayram niteliğindedir. Geride bıraktığımız ramazan ayı; camiamızla iç içe olduğumuz, aynı sofraları paylaştığımız, Beşiktaşlılarla sıkça bir araya geldiğimiz güzel bir ay oldu. Kulübümüzün verdiği iftar davetlerinde, misafir olduğumuz etkinliklerde Beşiktaş ailesinin büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Mübarek ramazan ayının maneviyatıyla birlikte; camiamızın birlik beraberlik, kardeşlik, aile olma gibi duyguları yeniden yakaladığına şahit olduk, aldığımız geri dönüşlerden büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı. 

Siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliğin önemine değinen Adalı, şunları kaydetti:

"Bu birlik beraberlik, bu pozitif hava devam ettikçe, ilerleyen süreçte Beşiktaşlıları daha da mutlu edecek başarıları hep beraber yaşayacağız. Sizlerin desteği, saha içi ve saha dışında verdiğimiz bütün mücadelelerde, hedeflerimize ulaşmamızda en önemli gücümüz olacak. Sizler Beşiktaş'a sahip çıktıkça, verdiğimiz bütün uğraşların sonuçlarını en güzel şekilde alacağız. Ben camiamıza, taraftarımıza, Beşiktaş'ımızın gücüne inanıyorum. Beşiktaş'ımızı sizlerle birlikte, en kısa zamanda hedeflerine ulaştıracağımız günlerin umudunu ve inancını taşıyorum. Sizlerin de bu umut ve inançla, Beşiktaş'a her alanda, her koşulda sahip çıkmanızı istiyorum. Bu vesileyle; dün akşam BKT EuroCup'ta yarı finale çıkarak yüzümüzü güldüren, camiamıza güzel bir bayram hediyesi veren erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyor, kupayı müzemize getireceklerine olan inancımı sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan futbol takımımızın da sahadan galibiyetle ayrılarak bayram coşkumuzu perçinleyeceklerine inanıyorum. Büyük Beşiktaş camiasının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice güzel bayramlara sizlerle birlikte, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla birlikte erişmeyi temenni ediyorum."

Bayramlaşma töreninde başkan Adalı'ya katılımcılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
