Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor

1'inci Lig'de üst üste Iğdır FK ve Boluspor galibiyetleriyle Play-Off yolunda işini sağlama alan Bodrum Futbol Kulübü, sakatlanan kalecisi Diogo Sousa'nın yolunu gözlüyor.



Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 11 maçtır forma giyemeyen Portekizli eldivenin hızla iyileştiği ve milli ara sonrası takıma döneceği kaydedildi.



Yeşil-beyazlılarda 2022-2023 sezonundan bu yana görev yapan 27 yaşındaki eldiven, bu sezon 20 maça çıktı. Sousa son olarak 20'nci haftada deplasmanda oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Pendikspor maçında forma giymişti.



