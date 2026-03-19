19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
0-043'
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor

Bodrum Futbol Kulübü, sakatlanan kalecisi Diogo Sousa'nın iyileşmesini bekliyor.

19 Mart 2026 15:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de üst üste Iğdır FK ve Boluspor galibiyetleriyle Play-Off yolunda işini sağlama alan Bodrum Futbol Kulübü, sakatlanan kalecisi Diogo Sousa'nın yolunu gözlüyor.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 11 maçtır forma giyemeyen Portekizli eldivenin hızla iyileştiği ve milli ara sonrası takıma döneceği kaydedildi.

Yeşil-beyazlılarda 2022-2023 sezonundan bu yana görev yapan 27 yaşındaki eldiven, bu sezon 20 maça çıktı. Sousa son olarak 20'nci haftada deplasmanda oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Pendikspor maçında forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 27 3 12 12 20 48 21
18 Karagümrük 27 4 6 17 24 46 18
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.