Wilfried Singo'dan Liverpool maçı sonrası paylaşım

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Liverpool maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Singo, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maç sonrası paylaşımda bulundu.
Davinson Sanchez'in cezalı olduğu maçta, yıldız futbolcu stoperde 90 dakika görev yaptı.
Singo paylaşımda, "Avrupa maceramız sona erdi ama sezonumuz henüz bitmiş değil. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Wilfried Singo'nun paylaşımı;
Singo, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maç sonrası paylaşımda bulundu.
Davinson Sanchez'in cezalı olduğu maçta, yıldız futbolcu stoperde 90 dakika görev yaptı.
Singo paylaşımda, "Avrupa maceramız sona erdi ama sezonumuz henüz bitmiş değil. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Wilfried Singo'nun paylaşımı;