19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Kayserispor'dan hayati 3 puan!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

calendar 19 Mart 2026 17:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 18:20
Haber: Sporx.com ve AA
Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, 37. dakikada Matias Kranevitter'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.

Kayserispor, 66. dakikada German Onugkha'nın attığı golle Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

MOE İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte teknik direktörü Erling Moe ile ligde çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Kayserispor, milli aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.

81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 75 Katango), Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, (Dk.78 Görkem Sağlam) Cardoso, Benes, Furkan Soyalp (Dk.45 Onugkha), Mendes (Dk. 55 Makarov), Chalov

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk.76 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan (Dk.76 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 61 Babicka), Tiago Çukur ( Dk. 67 Johnson)

Gol: Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor)

Kırmızı Kart: Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 89 Chalov, Dk. 89 Cardaso (Zecorner Kayserispor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
