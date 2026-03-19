Kayserispor'dan hayati 3 puan!

Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.Fatih Karagümrük, 37. dakikada Matias Kranevitter'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.Kayserispor, 66. dakikada German Onugkha'nın attığı golle Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.Kayserispor, bu galibiyetle birlikte teknik direktörü Erling Moe ile ligde çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini elde etti.Bu sonucun ardından Kayserispor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.Kayserispor, milli aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.RHG Enertürk EnerjiHalil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf SusuzBilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 75 Katango), Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, (Dk.78 Görkem Sağlam) Cardoso, Benes, Furkan Soyalp (Dk.45 Onugkha), Mendes (Dk. 55 Makarov), ChalovGrbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk.76 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan (Dk.76 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 61 Babicka), Tiago Çukur ( Dk. 67 Johnson)Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor)Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)Dk. 89 Chalov, Dk. 89 Cardaso (Zecorner Kayserispor)