19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Inter'de ana hedef Guglielmo Vicario

Yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Inter, Tottenham'dan İtalyan file bekçisi Guglielmo Vicario'yu listesinin ilk sırasına yazdı.

Inter'de ana hedef Guglielmo Vicario
Inter, yaz transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, kaleci hedefi için ana hedefini Tottenham'dan Guglielmo Vicario olarak belirledi.

Inter, Tottenham'a transferinden önce de gündeme gelen Guglielmo Vicario'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan file bekçisi de İtalya'ya dönmeye ve Inter'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

Tottenham ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki Vicario'nun, güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

KALECİ PLANLARI

Öte yandan Inter'de 37 yaşındaki Yann Sommer'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan ekibinin deneyimli eldiven ile yola devam etmesi beklenmiyor ancak diğer kaleci Josep Martinez için iyi bir teklif gelmesi durumunda Sommer de Inter'de yedek kaleci olarak kalabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
