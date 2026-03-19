19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
0-06'
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
0-06'
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Millilerimiz Avrupa elemelerinde Romanya'ya mağlup oldu

Hentbol Milli takımımız, 2027 Avrupa elemelerinde Romanya ile oynadığı ilk maçı 37-32 kaybetti.

calendar 19 Mart 2026 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup oldu.

Milli takım ile Romanya arasındaki karşılaşma, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 19-15 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, sahadan 37-32 yenilgiyle ayrıldı.

Eleme turunun rövanş maçı, 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya'nın Buzau kentinde oynanacak.

Karşılaşmayı, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever takip etti.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.