Haber Tarihi: 19 Mart 2026 18:22 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 18:22

Bayram günü sabah namazı kılınır mı?

Milyonlarca Müslüman, sevinç ve huzur dolu bayram sabahına uyanırken ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için dini detayları araştırmaya devam ediyor. Bayram namazı öncesinde camilerin yolunu tutan cemaat, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını arıyor. Peki, bayram günü sabah namazı kılınır mı? Bayram sabahı sabah namazı kılınır mı? İşte detaylar…

Bayram günü sabah namazı kılınır mı?
İslam dininde beş vakit namazın farziyeti her gün için geçerliliğini korurken, bayram heyecanıyla namaz vakitlerinin karıştırılması sıkça karşılaşılan bir durum oluyor. Güneşin doğuşundan belli bir süre sonra kılınan bayram namazı öncesinde, günün ilk ibadeti olan sabah namazının hükmü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayram günü sabah namazı kılınır mı?
BAYRAM GÜNÜ SABAH NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarına ve İslam fıkhına göre, sabah namazı ergenlik çağına ulaşmış ve akli dengesi yerinde olan her Müslümana günde beş vakit farz kılınan temel ibadetlerden biridir. Ramazan ve Kurban Bayramı günleri de dahil olmak üzere yılın hiçbir gününde farz namazların yükümlülüğü ortadan kalkmaz. Dolayısıyla bayram sabahı da vakti girdiğinde sabah namazının kılınması kesinlikle farzdır. Bayram namazı, sabah namazının yerine geçmez. Peki, bayram sabahı camide veya evde sabah namazı nasıl eda edilir?

BAYRAM SABAHI CAMİDE VEYA EVDE SABAH NAMAZI NASIL EDA EDİLİR?

Bayram namazı için camiye erken giden cemaat, genellikle bayram namazı vaktini beklerken cemaatle birlikte sabah namazını da eda eder. Cami imamının kıldırdığı farzın ardından dualar edilir, vaaz dinlenir ve güneşin doğup kerahet vaktinin çıkması (işrak vakti) beklenir. Eğer kişi bayram namazına gitmeden önce evinde bulunuyorsa, tıpkı diğer günlerde olduğu gibi sabah namazının önce iki rekat sünnetini, ardından iki rekat farzını kılarak ibadetini tamamlar. Peki, sabah namazını kılmadan sadece bayram namazı kılınır mı?

SABAH NAMAZINI KILMADAN SADECE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

Dini hükümlere göre sabah namazı farz, bayram namazı ise Hanefi mezhebine göre vaciptir. Bir kişinin sabah namazını kaçırması veya mazereti sebebiyle kılamaması, onun bayram namazı kılmasına engel teşkil etmez. Yani sabah namazını eda edemeyen bir kimse, vakti girdiğinde camiye giderek cemaatle birlikte bayram namazını kılabilir. Ancak farz olan ibadeti terk etmek büyük bir günah olduğundan, inananların bayram sabahına sabah namazıyla başlaması ve ardından bayram coşkusuna katılması dinen en doğru ve faziletli davranıştır.

