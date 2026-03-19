Bein Sports 1 Canlı İzle: Beşiktaş Kasımpaşa bedava izle
Haber Tarihi: 19 Mart 2026 19:07 -
Güncelleme Tarihi:
19 Mart 2026 19:07
Beşiktaş Kasımpaşa maçı bein sports canlı yayın linki | Beşiktaş Kasımpaşa maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Kasımpaşa maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izleme detayları
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-15 sezonunda 5-1, 1963-64'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Kasımpaşa ise 2018-19 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-21'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı. Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda 5-2, 2007-08'de 4-2'lik skorla kazandığı 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
BEŞİKTAŞ ŞANSSIZLIĞA SON VERMEK İSTİYOR
Gençlerbirliği galibiyetiyle yeniden 3 puan serisine gelen siya-beyazlı ekip, Kasımpaşa'ya karşı şanssızlığını son vermeyi hedefliyor. Ligde Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da, Emre Belözoğlu karşısında ilk galibiyetini arıyor. Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son karşılaşmada ise Antalyaspor galibiyetinin ardından sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
EMİRHAN VE BİLAL DERBİYE HAZIRLANIYOR
Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını geride bırakan Emirhan Topçu ile El Bilal Touré, bugün riske edilmeyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise fiziksel olarak tam hazır hale gelmeleri için özel program uygulanan iki oyuncuyu, Fenerbahçe derbisinde sahaya sürmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor. Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu. Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde takımda üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor. Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
CEZA SINIRINDAKİLER
Beşiktaş'ta iki oyuncu Kasımpaşa maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak. Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunuyor.
SON 5 MAÇTA KAZANAMADI
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Tarafların, sezonun ilk yarısında oynadığı maç, yine 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etti.
EMRE BELÖZOĞLU'NA GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'na karşı yönettiği takımlarla galip gelemedi. İki teknik adam, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021'de RAMS Başakşehir'i yönettiği dönemde Yalçın'ın ekibi siyah-beyazlıları 3-2 mağlup etti. Tecrübeli teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Antalya'da karşılaşmış ve müsabaka 1-1 sona ermişti.
46. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki puan 45 mücadelesinde siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı. Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı. Beşiktaş, rakip fileleri 90 kez havalandırırken Kasımpaşa, 54 gol kaydetti. Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA ÜSTÜN
İki takım, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde 24. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, rakibini ağırladığı 23 müsabakada galibiyetlerde 16-4 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 3 karşılaşma, berabere sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 50, Kasımpaşa ise 29 gol kaydetti. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-14'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
