Luca Toni'den Harry Kane için büyük övgü!

Kariyerinde Bayern Münih forması da giyen İtalyan eski golcü Luca Toni, takımın golcüsü Harry Kane ile ilgili konuştu.



Toni, Kane ile ilgili övgü dolu sözler kullandı ve İngiliz golcünün hayranı olduğunu söyledi.



Luca Toni, "Bir futbolcu olarak ona hayran olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü o, tüm bu "sahte dokuzlar" arasında dünyada kalan birkaç gerçek dokuz numaradan biri." diye konuştu.



Luca Toni ayrıca Kane için, "Dünyanın en iyi forveti." övgüsünde bulundu.



Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Harry Kane, 47 gol attı ve 5 asist yaptı.



