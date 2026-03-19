Fransa'da Kante ve Guendouzi kararı

Fransa Milli Takımı'nın ABD'de oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'de forma giyen N'Golo Kante, kadroya davet edildi.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de forma giyen bir diğer Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ise kadroda kendine yer bulamadı.
Fransa, hazırlık maçlarında Brezilya ve Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
