Dorgeles Nene'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kulüp kanalına yaptığı açıklamalarda hem performansını hem de taraftara mesajını değerlendirdi.



"TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE"



Attığı gollerde takım arkadaşlarının payına dikkat çeken Nene, "Benim için çok büyük bir mutluluktu. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim; onlar sayesinde 3 gol attım. Bu maçı hem taraftarlarımız hem kulübümüz için kazanmamız gerekiyordu, şükürler olsun ki başardık." dedi.



"DESTEKLERİNİ SÜRDÜRSÜNLER"



Taraftarlara da özel bir mesaj gönderen genç futbolcu, son performansları nedeniyle özür diledi:



"Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da özür diliyorum. O maçta yüksek bir performans ortaya koyamadık. Bize destek olmaya devam etmelerini istiyoruz."









