Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 30 Kasım 2025 tarihi itibari net borcu 4,079 milyar TL olduğu görülecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor , net kulüp borcunun 4,079 milyar TL olduğunu açıkladı.