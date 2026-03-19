19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

LeBron James'ten Las Vegas iddialarına net yanıt

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in genişleme planları kapsamında Las Vegas'ta kurulması planlanan bir takımın sahiplik grubunda yer alacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

19 Mart 2026 12:59
Houston Rockets karşısında alınan galibiyetin ardından ESPN'e konuşan James,
"Hayır,yer almayacağım. Kesinlikle almayacağım," ifadelerini kullanarak söylentilere son noktayı koydu.

NBA'in Yönetim Kurulu toplantılarında ligin genişlemesine yönelik bir oylama yapılması planlanırken, Seattle ve Las Vegas şehirleri yeni franchise adayları olarak öne çıkıyor.

The Athletic'in haberine göre LeBron James'in uzun süredir Las Vegas'ta bir NBA takımı sahibi olma hayali bulunuyordu. Ancak iş ortağı Fenway Sports Group'un bu projeye sıcak bakmaması, bu planı riske sokmuş durumda.

Fenway Sports Group'un, NBA'in yeni franchise'lar için talep etmesi beklenen yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırım maliyetine girmek istemediği belirtiliyor.

NBA'in yeni takımlarının 2028-29 sezonunda lige katılabileceği konuşulurken, LeBron James'in aktif oyunculuk kariyerinin ne zaman sona ereceği de belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 1.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sporcularından biri olan James'in ilerleyen yıllarda yeniden takım sahipliği fikrine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
