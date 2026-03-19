LeBron James'ten Las Vegas iddialarına net yanıt

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in genişleme planları kapsamında Las Vegas'ta kurulması planlanan bir takımın sahiplik grubunda yer alacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.



Houston Rockets karşısında alınan galibiyetin ardından ESPN'e konuşan James,

"Hayır,yer almayacağım. Kesinlikle almayacağım," ifadelerini kullanarak söylentilere son noktayı koydu.



NBA'in Yönetim Kurulu toplantılarında ligin genişlemesine yönelik bir oylama yapılması planlanırken, Seattle ve Las Vegas şehirleri yeni franchise adayları olarak öne çıkıyor.



The Athletic'in haberine göre LeBron James'in uzun süredir Las Vegas'ta bir NBA takımı sahibi olma hayali bulunuyordu. Ancak iş ortağı Fenway Sports Group'un bu projeye sıcak bakmaması, bu planı riske sokmuş durumda.



Fenway Sports Group'un, NBA'in yeni franchise'lar için talep etmesi beklenen yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırım maliyetine girmek istemediği belirtiliyor.



NBA'in yeni takımlarının 2028-29 sezonunda lige katılabileceği konuşulurken, LeBron James'in aktif oyunculuk kariyerinin ne zaman sona ereceği de belirsizliğini koruyor.



Yaklaşık 1.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sporcularından biri olan James'in ilerleyen yıllarda yeniden takım sahipliği fikrine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.



