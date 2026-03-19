19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

EuroLeague CEO'sundan NBA ile ortak lig mesajı

EuroLeague CEO'su Chus Bueno, NBA'in Avrupa projesi kapsamında iki organizasyon arasında olası bir iş birliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Mart 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bueno, Mart ayı sonunda NBA'in proje değerlendirme sürecini tamamlayacağını ve bu sürecin ardından taraflar arasında görüşmelerin başlayabileceğini belirtti.

NBA başkanı Adam Silver ve FIBA yetkililerinin "NBA Europe" adıyla yeni bir organizasyon üzerinde çalıştığı bilinirken, EuroLeague'in bu projeye şu ana kadar doğrudan dahil olmadığı ifade ediliyor.

Bueno, NBA ile olan ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak,
"NBA ve yöneticileriyle çok iyi ilişkilerim var. Projeyi anlatan bir 'data room' açtılar ve sürece dahil etmek istedikleri kişilerle bilgileri paylaşıyorlar. Bu süreç 26-27 Mart civarında tamamlanacak," dedi.

NBA'in yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım hedeflediğini belirten Bueno, bu yatırımın gerçekleşmesi halinde en mantıklı senaryonun ortak bir organizasyon olacağını ifade etti.

"Eğer bu yatırım sağlanırsa, en mantıklı yol ortak bir lig kurmak olur. İki ayrı üst düzey organizasyon, pazarı böler ve genel kaliteyi düşürür," diyen Bueno, tarafların uzlaşma yoluna gitmesi gerektiğini vurguladı.

Aksi senaryoda ise NBA'in tek başına hareket etmesinin Avrupa basketbol pazarını daha da parçalayabileceğini belirtti.

EuroLeague'in mevcut yapısındaki en büyük sorunun "parçalanmışlık" olduğunu ifade eden Bueno, Avrupa'da çok sayıda lig ve organizasyon bulunmasının toplam değeri düşürdüğünü söyledi.

"NBA tek bir organizasyon. Bizde ise ulusal ligler ve beş farklı Avrupa organizasyonu var. Bu da değeri düşürüyor," sözleriyle mevcut yapıyı eleştirdi.

Son olarak Bueno, EuroLeague hissedarı olan 13 kulübün olası bir anlaşmada birlikte hareket etmesi gerektiğini ve her kulübün finansal değerlemesinin farklı olabileceğini belirtti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, NBA ile EuroLeague arasında olası bir iş birliğinin önümüzdeki dönemde basketbol dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
