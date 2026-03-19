19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
0-045'
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Van Dijk'ten Galatasaray'a flaş gönderme!

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

calendar 19 Mart 2026 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, Anfield'da aldığı farklı galibiyetle toplamda 4-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

VAN DIJK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti:

"Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 27 3 12 12 20 48 21
18 Karagümrük 27 4 6 17 24 46 18
