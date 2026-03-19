Real Madrid'i yıkan haber: Thibaut Courtois

Real Madrid'e Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'tan kötü haber geldi.



Marca'da yer alan habere göre, Manchester City maçında ağrı hisseden Courtois, buna rağmen sahaya çıktı ve 45 dakika oynadı.



Manchester City maçında daha sonra sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Thibaut Courtois'un son durumu da netlik kazandı.



AS'ın haberine göre, Belçikalı file bekçisi, sakatlığının ardından 6-8 hafta forma giyemeyecek. Courtois'ın, mayıs ayının ortasına kadar sahalara geri dönmesi beklenmiyor.



Real Madrid'de Courtois'in sakatlığı döneminde kaleyi Andriy Lunin koruyacak.



