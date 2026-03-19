19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
0-06'
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
0-06'
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis!

Inter, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. İtalyan ekibi, milli yıldız için 10-15 milyon euro bonservis istiyor.

19 Mart 2026 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis!
Galatasaray'ın gelecek yaz transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

INTER'DEN KARAR

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Inter, milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

Bu nedenle Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesi bekleniyor.

10-15 MİLYON EURO

İtalyan basınındaki haberde, Inter'in 10-15 milyon euro bonservis bedeline ikna olabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 9 gol atıp 4 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
