Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan iyi haber

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönebilir.
Beşiktaş, milli aranın ardından ligde Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
DERBİYLE GERİ DÖNECEK
A Spor'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisinde yer alabilecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 24 maçta süre bulan Emirhan Topçu, 1 kez ağları havalandırdı.
TOURE'NİN DURUMU
Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer isim El Bilal Toure ise yaklaşık 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
