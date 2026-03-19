19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
0-043'
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Trabzonspor zirve takibini sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

19 Mart 2026 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, kritik İstanbul deplasmanından üç puanla dönerek puanını 60'a yükseltti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında İstanbul'da ikas Eyüpspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 60 puana ulaşan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile aynı puanda yer almasına rağmen averajla 3'üncü sırada haftayı tamamladı. Karadeniz ekibi, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekti.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların yüzde 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010/11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü.

FATİH TEKKE'DEN KARİYER REKORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

EYÜPSPOR'A KARŞI KALE KAPALI

Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde gol yemeden Eyüpspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor ile oynadığı 4 lig maçında da kalesini gole kapatırken, bu alanda yalnızca BB Erzurumspor ile eşit istatistiğe sahip.

DEPLASMANDA SERİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, Ekim-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. Bordo-mavililer, dış sahadaki istikrarlı performansıyla zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

DEPLASMANDA TARİHİ İKİLİ

Felipe Augusto (9) ve Paul Onuachu (10), Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun skor katkısı, bordo-mavililerin dış saha performansında belirleyici rol oynadı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 27 3 12 12 20 48 21
18 Karagümrük 27 4 6 17 24 46 18
