Porto, içeride dışarıda yenip turladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Porto 2-0'lık skorla kazandı.



Porto'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada William Gomes ve 72. dakikada Victor Froholdt kaydetti.



Porto forması giyen milli futbolcumuz Deniz Gül, mücadelede yedek bekledi.



Stuttgart forması giyen bir diğer milli futbolcumuz Atakan Karazor ise maça ilk 11'de başladı ve 62. dakikada yerini Nikolas Nartey'e bıraktı. Nartey, sadece 15 dakika içerisinde iki sarı kart görerek oyun dışında kaldı.



İlk maçı 2-1 kazanan Porto, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.







