Freiburg, Genk'i eze eze çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Freiburg ile Genk karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Freiburg 5-1'lik skorla kazandı.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Matthias Ginter, 25. dakikada Igor Matanovic, 53. dakikada Vincenzo Grifo, 57. dakikada Yuito Suzuki ve 79. dakikada Maximilian Eggestein kaydetti.
Genk'in tek golü 39. dakikada Matte Smets'ten geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Freiburg, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Matthias Ginter, 25. dakikada Igor Matanovic, 53. dakikada Vincenzo Grifo, 57. dakikada Yuito Suzuki ve 79. dakikada Maximilian Eggestein kaydetti.
Genk'in tek golü 39. dakikada Matte Smets'ten geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Freiburg, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.