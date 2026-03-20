20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da piste çıkıyor

calendar 20 Mart 2026 09:33 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 10:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışında Brezilya'da piste çıkacak.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turu, 21 Mart Cumartesi TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak. Heyecan S Sport Plus'ta yaşanacak.

S SPORT PLUS'I SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ İZLE!



Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına bu sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'inde çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 17. bitirdi.

Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.

Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı liderin 39.194 saniye gerisinde tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan

2. Pedro Acosta (İspanya): 20

3. Raul Fernandez (İspanya): 16

4. Jorge Martin (İspanya): 13

5. Ai Ogura (Japonya): 11

 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
