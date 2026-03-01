19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-290'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-3UZO
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Aston Villa, tek tek yenip çeyrek finalde

Aston Villa, 1-0'ın rövanşında Lille'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

calendar 20 Mart 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, tek tek yenip çeyrek finalde
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Aston Villa ile Lille karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada John McGinn ve 86. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Lille forması giyen milli kalecimiz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Aston Villa'da oynayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Tammy Abraham, 56. dakikada Ollie Watkins yerine oyuna dahil oldu.

İlk maçı da 1-0 kazanan Aston Villa, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
