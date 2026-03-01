Aston Villa, tek tek yenip çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Aston Villa ile Lille karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-0'lık skorla kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada John McGinn ve 86. dakikada Leon Bailey kaydetti.



Lille forması giyen milli kalecimiz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Aston Villa'da oynayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Tammy Abraham, 56. dakikada Ollie Watkins yerine oyuna dahil oldu.



İlk maçı da 1-0 kazanan Aston Villa, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.



