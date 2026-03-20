Haber Tarihi: 20 Mart 2026 09:36 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 09:36

Bayramın 1. günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2026

Alışveriş merkezleri, en çok ziyaret edilen ve zaman geçirilen alanlardır. Bu nedenle dört günlük Ramazan Bayramı tatilinde de AVM'lerin açık olup olmadığı alışverişe çıkacaklar tarafından araştırılıyor. Özellikle bayramın ilk günü olan 6 Haziran'da AVM'ler kaçta açılıyor ve kapanıyor? sorusu öne çıkıyor. İşte, bayramda AVM'lerin durumu...

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü kutlanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki popüler alışveriş merkezlerini ziyaret edecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel açılış saatlerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı süresince alışveriş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarının aksine hizmet vermeye aralıksız devam ediyor ancak çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor?
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı boyunca alışveriş merkezlerinin (AVM'lerin) açık olup olmadığı, genellikle AVM'nin yönetimine ve yerel düzenlemelere bağlıdır. Ancak genel olarak Türkiye'deki çoğu AVM, bayram süresince açıktır, ancak çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olabilir.

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

Birçok AVM, bayramın ilk günü genellikle geç saatlerde açılır. Sabah saatlerinde kapalı olabilirler. Açılış saatleri genellikle öğle veya öğleden sonra olur. Örneğin, 12:00 veya 13:00 gibi açılış yapabilirler.

Bayramın ikinci gününden itibaren çoğu AVM normal çalışma saatlerine döner. Normal çalışma saatleri genellikle 10:00 - 22:00 arasındadır. AVM'lerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bayram çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

