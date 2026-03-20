Haber Tarihi: 20 Mart 2026 10:24 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 10:24

Zincir marketler bayramda açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı?

Ramazan Bayramı başladı. Marketlerin bugünkü çalışma saatleri vatandaşların yakın takibinde yer alırken bayram süresince ŞOK, BİM, A101, Migros gibi zincir marketlerin açık olup olmadığı da merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı 1-2-3. gün bayramda marketler açık olacak mı?

Bayramda marketler açık mı sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayının sona ermesinin ardından bayramda BİM, A101-ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki Bayramda marketler açık olacak mı?
AREFE GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe Günü marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik bulunmuyor. 09:00'da açılan marketler akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam edecek. Bazı yerel marketler ise 22:00'ye kadar açık.

BAYRAM 1-2-3. GÜN MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bayram süresince marketlerin açık ve kapalılık durumu farklılık gösterebiliyor. BİM mağazaları Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak. 2-3. gün ise hizmet vermeye devam edecek. A101-ŞOK ve Migros, Carrefour gibi marketlerin ise bayram süresince hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

 Reklam 
