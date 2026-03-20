Thorsten Fink: 'Barcelona ve Real Madrid yapamadı'

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam, "Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duymamız lazım. Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu mücadeleyi bu şekilde gösteriyor olmalarını görmek gurur vericiydi. Rakip taraftarlar maçtan sonra bizi alkışladı. İkinci golü atmaya yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Kolay bir deplasman değil. Bu sebepten dolayı da çok mutluyuz. Buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda bizi alkışlayan rakip taraftarlara teşekkür ederiz." dedi.



Sözlerine devam eden Fink, "Burası zor bir deplasman. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid burada kazanamadı. Biz kazandık. Gururluyuz." diye konuştu.



Thorsten Fink, "İyi değişiklikler yaptığımızı söyleyebilirim. Takımım oyun planını takip etti ve 1-0'lık bir galibiyet aldık. Değişikliklerin doğru anda olduğunu düşünüyorum. Her şeyi ortaya koyduk. Herhangi bir eleştiri o anlamda doğru olmaz." ifadelerini kullandı.



Fink, son olarak lig ve kupadaki hedefleri için, "Her şeyden önce güzel bir şekilde dinlenmeliyiz. Bütün oyuncularımız en iyi şekilde döndüklerinde opsiyonlarımız olacak. Oynadığımız her kulvarda hedefimiz olabildiğince ileriye gitmek olacak. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Zorlu bir maç olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. En büyük hedeflerimizden birisi kupayı almak. Hem ligde hem de kupada elimizden geleni yapacağız. Şu anda en büyük hedefimiz kupayı almak olacaktır." değerlendirmesini yaptı.



