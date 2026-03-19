19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-187'
19 Mart
Rakow-Fiorentina
0-045'
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-086'
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
0-145'
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-045'
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
0-146'
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2DA
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
2-145'
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
0-0DA

Uğur Uçar'dan Iğdır FK maçı için açıklama

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, ligde Iğdır FK ile oynayacakları maç için konuştu.

calendar 19 Mart 2026 21:07
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pazartesi günü oynadıkları Esenler Erokspor maçında hakemin verdiği kararlar sonucu canlarının yandığını ifade ederek, "Ben herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum, oyunun daha çok oynanmasını istiyorum. Gereksiz yere faullerle kesilmesini istemiyorum. İnşallah hakemlerimiz daha dikkatli olurlarsa hem daha iyi bir oyun çıkar hem sadece futbolu konuşuruz" dedi.

1'inci lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası teknik direktör Uğur Uçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın iyi bir gidişatı olduğunu belirten Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Gerçekten geldiğimizden beri takımın iyi bir gidişatı var, iyi bir uyum yakaladık. Onlar da sahada bir aile gibi savaşıyorlar, mücadele ediyorlar, sisteme ve taktiğe bağlı kalıyorlar. Bu da sonuca yansıyor. İnşallah bu sezon sonuna kadar da böyle devam eder. Iğdır FK'nın sosyal medya paylaşımları var. Tabii hem hakemler üzerinde hem de kamuoyu üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışıyorlar. Ama biz şunu diyoruz; Geçen hafta benim canım yandı ama önümüzdeki hafta rakibimizin canı yansın istemiyorum. Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ama şunu bilmek lazım, sahada bu oyuncular bir emek veriyorlar, alın teri ile mücadele ediyorlar. Ben herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum, oyunun daha çok oynanmasını istiyorum. Gereksiz yere faullerle kesilmesini istemiyorum. İnşallah hakemlerimiz daha dikkatli olurlarsa hem daha iyi bir oyun çıkar hem sadece futbolu konuşuruz" diye konuştu.

Sezon sonu kupayı taraftarlara armağan etmek istediklerini ifade eden Uçar, "Sakin bir insanım, yapım da böyle ama sinirlendiğim zaman farklı bir yüzüm ortaya çıkar. Bunu çalışan arkadaşlar da bazen görür ama ben iletişimden yana bir teknik direktörüm. Her zaman diyaloğa açık bir teknik direktörüm. Ben sakin kaldığım zaman takımın da sahada sakin kaldığını görüyorum. Tabii bazı anlarda da hareketli ve agresif olduğumuz oluyor. Tabii bu maçın alanına göre değişiyor. Bazen sakin kalmak takımı daha da rahatlatır ve belki bu goller ondan dolayı geldi diyebiliriz. Takım önceden çok hızlı sonuca gitmeye çalışıyordu. Şimdi daha sakin topa hükmetmeye çalışan bir Çorum FK var. Bu da maçlarda son dakikalara yansıyor zaten. Taraftarımız muhteşemdi bu hafta. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceklerine inanıyorum. Onların inanışı bize inanmaya devam etsinler. Biz inşallah onlara sezon sonu kupayı armağan edeceğiz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 6 10 11 30 39 28
13 Gençlerbirliği 27 6 8 13 28 36 26
14 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.