19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-023'
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
0-124'
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
0-124'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-125'
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-3120'
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
0-023'
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
1-025'
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
1-024'
19 Mart
Roma-Bologna
0-125'
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Konyaspor, İlhan Palut ile yükselişte!

Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 7 puan toplayarak orta sıralara çıktı. 5 maçtır gol atamayan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

calendar 19 Mart 2026 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 22:32
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.

İLHAN PALUT İLE YÜKSELİŞ

Teknik direktör İlhan Palut ile yükselişe geçen ve son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasına 7 puanlık bir fark koydu.

GENÇLERBİRLİĞİ GOL ATAMIYOR, KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan ve son 5 maçta gol atamayan Gençlerbirliği, 25 puan attı.

Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında Bardhi'nin kale sahası içine ortasında, ceza sahasında yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun yerden sert ortasında savunmada Adil Demirbağ'ın müdahalesinde top kornere çıktı.
45+1. dakikada topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içinden yerden sert vuruşunda kaleci Velho, topu uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, topu kale sahasına ortaladı. Arka kale direği önünde Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere yumrukladı.
73. dakikada Berkan Kutlu ile duvar pasında ceza sahasına giren Bardhi'nin yerden sert şutunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.
86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası önüne yükselen Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 84 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 67 Bjorlo), Enis Bardhi (Dk. 90+1 Bazoer), Muleka, Kramer (Dk. 67 Olaigbe)
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Tongya (Dk. 87 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 57 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Cihan Çanak), Niang (Dk. 87 Onyekuru)
Gol: Dk. 86 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Jevtovic, Dk 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 79 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
