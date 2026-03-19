Konyaspor, İlhan Palut ile yükselişte!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.



İLHAN PALUT İLE YÜKSELİŞ



Teknik direktör İlhan Palut ile yükselişe geçen ve son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasına 7 puanlık bir fark koydu.



GENÇLERBİRLİĞİ GOL ATAMIYOR, KAZANAMIYOR



Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan ve son 5 maçta gol atamayan Gençlerbirliği, 25 puan attı.



Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında Bardhi'nin kale sahası içine ortasında, ceza sahasında yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun yerden sert ortasında savunmada Adil Demirbağ'ın müdahalesinde top kornere çıktı.

45+1. dakikada topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içinden yerden sert vuruşunda kaleci Velho, topu uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



65. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, topu kale sahasına ortaladı. Arka kale direği önünde Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere yumrukladı.

73. dakikada Berkan Kutlu ile duvar pasında ceza sahasına giren Bardhi'nin yerden sert şutunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası önüne yükselen Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 84 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 67 Bjorlo), Enis Bardhi (Dk. 90+1 Bazoer), Muleka, Kramer (Dk. 67 Olaigbe)

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Tongya (Dk. 87 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 57 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Cihan Çanak), Niang (Dk. 87 Onyekuru)

Gol: Dk. 86 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Jevtovic, Dk 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 79 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)



