Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den uçuş!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu.
Milli futbolcu, maçın ilk yarısında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
11. dakikada Güney Koreli golcü Oh'a asist yapan Orkun Kökçü, 45+2. dakikada ise çok şık bir aşırtma golüne imza attı.
Orkun Kökçü, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçın 8'inde skora etki etmeyi başardı.
Kayserispor: Asist
Eyüpspor: Gol
Konyaspor: Gol ve Asist
Alanyaspor: Gol
Başakşehir: Gol
Göztepe: İki asist
Galatasaray: -
Gençlerbirliği: Gol
Kasımpaşa: Gol ve Asist
