19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-186'
19 Mart
Rakow-Fiorentina
0-0DA
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-085'
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
0-1DA
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-0DA
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
0-145'
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2DA
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
2-1DA
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
0-0DA

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den uçuş!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Kasımpaşa maçının ilk yarısında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

calendar 19 Mart 2026 20:51
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu.

Milli futbolcu, maçın ilk yarısında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

11. dakikada Güney Koreli golcü Oh'a asist yapan Orkun Kökçü, 45+2. dakikada ise çok şık bir aşırtma golüne imza attı.

Orkun Kökçü, Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçın 8'inde skora etki etmeyi başardı.

Kayserispor: Asist
Eyüpspor: Gol
Konyaspor: Gol ve Asist
Alanyaspor: Gol
Başakşehir: Gol
Göztepe: İki asist
Galatasaray: -
Gençlerbirliği: Gol
Kasımpaşa: Gol ve Asist

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 6 10 11 30 39 28
13 Gençlerbirliği 27 6 8 13 28 36 26
14 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
