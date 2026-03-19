Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan TFF'ye tepki geldi.
Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.
