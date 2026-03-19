Erling Moe: 'Görmek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik." dedi.



Moe, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e kıyasla duygularını daha kontrol ederek sahaya çıktıklarını ifade eden Moe, kırmızı kartın maçı etkilediğini söyledi.



Müsabakanın ilk yarısı maçı istedikleri gibi domine ettiklerini belirten Moe, şunları kaydetti:



"Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da yine aynı şekilde oyunu domine etmeye ve fırsatlar yaratmaya devam ettik ama 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Özellikle milli ara boyunca çalışacağımız birinci konu bu olacak. Ama oyuncularım bugün sahada Kayserispor'un nasıl olması gerektiğiyle alakalı beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bu benim Kayseri stadındaki ikinci maçım buradaki atmosferden çok mutluyum. Bugün bizi kenarda oldukça iyi savundular. Kayseri'de bir sonraki oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum."



Zecorner Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Kayserispor'u kümede tutacaklarını daha öncede söylediğini hatırlatan Yurdemi, müsabakada çok pozisyon kaçırdıklarını ve takımın morali için 3 puanın gerekli olduğunu kaydetti.



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının elinden geleni yaptığını ifade eden Yurdemi, "Karagümrük için söyleyecek bir şeyimiz yok. Onlar da elinden geleni yaptılar. Biz de elimizden geleni yaptık .Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık. Devamını getirmeyi istiyoruz. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla gelmek istiyoruz. Kritik bir eşikti bu maç bizim için. Bu eşiği açtık. Devamını da getireceğiz. Kimse güven noktasında tedirginliğe uğramasın. Bizi destekleyin." diye konuştu.



