19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-185'
19 Mart
Rakow-Fiorentina
0-0DA
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
0-084'
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
0-1DA
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-0DA
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
0-1DA
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2DA
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
2-1DA
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
0-0DA

Erling Moe: "Görmek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik"

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.

19 Mart 2026 20:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik." dedi.

Moe, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e kıyasla duygularını daha kontrol ederek sahaya çıktıklarını ifade eden Moe, kırmızı kartın maçı etkilediğini söyledi.

Müsabakanın ilk yarısı maçı istedikleri gibi domine ettiklerini belirten Moe, şunları kaydetti:

"Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da yine aynı şekilde oyunu domine etmeye ve fırsatlar yaratmaya devam ettik ama 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Özellikle milli ara boyunca çalışacağımız birinci konu bu olacak. Ama oyuncularım bugün sahada Kayserispor'un nasıl olması gerektiğiyle alakalı beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bu benim Kayseri stadındaki ikinci maçım buradaki atmosferden çok mutluyum. Bugün bizi kenarda oldukça iyi savundular. Kayseri'de bir sonraki oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum."

Zecorner Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kayserispor'u kümede tutacaklarını daha öncede söylediğini hatırlatan Yurdemi, müsabakada çok pozisyon kaçırdıklarını ve takımın morali için 3 puanın gerekli olduğunu kaydetti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının elinden geleni yaptığını ifade eden Yurdemi, "Karagümrük için söyleyecek bir şeyimiz yok. Onlar da elinden geleni yaptılar. Biz de elimizden geleni yaptık .Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık. Devamını getirmeyi istiyoruz. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla gelmek istiyoruz. Kritik bir eşikti bu maç bizim için. Bu eşiği açtık. Devamını da getireceğiz. Kimse güven noktasında tedirginliğe uğramasın. Bizi destekleyin." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 6 10 11 30 39 28
13 Gençlerbirliği 27 6 8 13 28 36 26
14 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.