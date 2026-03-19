2 kırmızı kart 2 gol: Celta Vigo'dan Lyon'a sürpriz!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olimpik Lyon ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo, 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi Lyon, 19. dakikada Moussa Niakhate'nin direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Celta Vigo, 61. dakikada Javier Rueda ve 90+2. dakikada Ferran Jutgla'nın golleriyle kazandı.
Lyon, 90+6. dakikada Tagliafico'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.
1-1 biten ilk maçın rövanşında 2-0 kazanan Celta Vigo, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
