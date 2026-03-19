Emre Belözoğlu'ndan takımına flaş sözler!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuştu.



Belözoğlu, "Üzgünüm, oyuncular da üzgün. Oyunda momentum belli dakikalarda bize döndü. Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var; Kasımpaşa tecrübesi daha fazla olan oyuncuların bilmesi gereken bir durum var. Böylesi süreçlerde çok daha iyi, çok daha net savunma yapmanız lazım. Herkes bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama oyun defansta ve ofansta, herkes yüzde yüz defans yapmalıdır. Çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. Hafif koşu atarak savunmaya dönme... Ne kadar iyi oynarsanız oyun tabela her şeyin ötesinde." dedi.



"KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ"



Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Oyuncuların isteği, arzusu mutlu etti ama bazı oyuncular performanslarını artırmak zorunda. Bunu net bilmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi, bu motivasyonu hangi takıma karşı sergilersek sergileyelim, büyük takımlar hariç üstünlük kurarız. Arzu, istek başımın üstünde. Hepsine teşekkür ettim ama bu pozisyonda olan takım, maçta pozisyon vermezken bu kadar kolay orta kestirmez, bu kadar kolay 18'de vurdurmaz. Böyle iki gol yiyemez. Kendimizi eleştirmeliyiz bu konuda. Ancak maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Kamil oyundan çıkmasaydı... Onları çok şaşırttık ama bu oyun kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kale içine kadar girdik. Risk aldığımız dönemde 2 pozisyon verdik. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik. Çok üzgünüm. Bizim takım, bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi. İyi çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bazen hayatta elinizden geldiğince yapmanız yetmez. Biz kendi maçlarımızı kazanıp kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmeliyiz." diye konuştu.



Emre Belözoğlu, "Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, tebrik ederim. Devre arasında sadece bonservise 50 milyon Euro harcamış bir takım. Biz inandığımız yolda, oyuncuları motive ederek iyi günlerin geleceğine inanıyorum." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda 2026 sonrasında üçüncü bölgede en çok pozisyon üreten, şut çeken, 6-7 oyuncuyla hücum eden takımına karşı basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuncularım oyuna tutunmaya çalıştılar, mücadele ettiler. Kamil'in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. 2026 yılının en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkarabilirdik. Ders çıkarmamız lazım." diye konuştu.



"MISIR'A SULTANLIK VAZGEÇMEK GEREKİYOR"



Bu akşam 1 puanla ayrılabileceklerini söyleyen Belözoğlu şunları aktardı:



"Beşiktaş karşısında devamlı üçüncü bölgede oynayamazsınız. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona girmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş'ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Konumumuz gereği elimizdeki gücü en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor, kuyudan çıksak bize yeter. Benim oyuncularım gösterdiklerimi yapmaya çalıştılar. Bütün maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler." ifadelerini kullandı.



Belözoğlu, ligde kalma barajı ile ilgili olarak, "35 puanın altının garanti olduğunu düşünmüyorum." dedi.



