19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-290'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-3UZO
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

FIFA'dan 'komik!!' İsrail yaptırımları

19 Mart 2026 21:49 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 00:09
Haber: AA
FIFA'dan 'komik!!' İsrail yaptırımları
FIFA, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail futbol takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını engelleyecek bir adım atmama kararı aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Filistin Futbol Federasyonu tarafından işgal altındaki topraklarında yer alan İsrail futbol takımlarının uluslararası müsabakalara katılımının reddedilmesi için yapılan teklife ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamada, "Filistin Futbol Federasyonu'nun 74. FIFA Kongresi'nde yaptığı başvuru ve ardından FIFA Konseyi'nin, Filistin topraklarında yerleşik olduğu iddia edilen İsrail futbol takımlarının İsrail müsabakalarına katılımının araştırılması için FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesi'ne (GACC) yaptığı talep karara bağlandı." denildi.

Talep hakkında bir işlem yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "FIFA, ilgili FIFA Tüzüğü hükümlerinin yorumlanması bağlamında Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku kapsamında çözülememiş ve son derece karmaşık bir mesele olması nedeniyle herhangi bir işlem yapmamalıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "FIFA, operasyonel düzeyde Filistin Futbol Federasyonu ve İsrail Futbol Federasyonu arasında diyaloğu teşvik etmeye ve arabuluculuk yapmaya devam etmelidir. Bu bağlamda FIFA, yapılandırılmış etkileşimi kolaylaştırmaya ve gelişmeleri izlemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Komik yaptırım

FIFA, bugün aldığı bir diğer kararda ise İsrail'e pankartı yaptırımı uygulama kararı aldı.

FIFA tarafından ayrımcılık ve ırkçı hakaret ihlalleri gerekçesiyle daha önce diğer ülkelere uygulanan yaptırımlardan yola çıkarak, "Müsabaka ve turnuvalardan men", "Saha kapatma" ve "Seyircisiz oynama" gibi cezalar yerine FIFA Disiplin Kurulu, İsrail Futbol Federasyonuna "Hakaret içeren davranışlar ve fair play ilkelerinin ihlali" ve "Ayrımcılık ve ırkçı hakaret" ihlalleri gerekçesiyle 3 FIFA müsabakasında, İsrail Futbol Federasyonu logosunun yanında "Futbol Dünyayı Birleştirir - Ayrımcılığa Hayır" yazılı pankart sergilemesi ile 150 bin İsviçre frangı tutarında para cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Filistin Futbol Federasyonu'nun (PFA) 74. FIFA Kongresi'nde yaptığı öneri ve FIFA Konseyi'nin PFA tarafından gündeme getirilen ayrımcılık iddiasını soruşturmak üzere FIFA Disiplin Kurulu'nu görevlendirme kararı sonrasında, FIFA Disiplin Kurulu, İsrail Futbol Federasyonu'nun (IFA) bir FIFA üye federasyonu olarak yükümlülüklerini "birden fazla kez ihlal ettiğine" karar verdiğini duyurdu.

FIFA Disiplin Kurulu, FIFA Disiplin Kuralları'nın "hakaret içeren davranışlar ve fair play ilkelerinin ihlali ve "ayrımcılık ve ırkçı hakaret" ihlalleri gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonu'na, 150 bin İsviçre frangı para cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail Futbol Federasyonu'na, evinde A milli takım düzeyinde oynayacağı sonraki 3 FIFA müsabakasında, İsrail Futbol Federasyonu logosunun yanında 'Futbol Dünyayı Birleştirir - Ayrımcılığa Hayır' yazılı, önemli ve oldukça görünür bir pankart sergilemesine hükmetmiştir. Pankartın stadyumdaki boyutu, düzeni ve konumu, İsrail Futbol Federasyonu tarafından her maçtan en geç 15 gün önce onay için FIFA'ya sunulacaktır." denildi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
