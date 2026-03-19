19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-022'
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
0-123'
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
0-123'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-124'
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-3120'
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
0-022'
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
1-024'
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
1-023'
19 Mart
Roma-Bologna
0-124'
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Beşiktaş'tan derbi için açıklama!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

calendar 19 Mart 2026 23:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Daltaban, "Şair demiş ki, "Formanda ter olmaya geldik." Bizim için önemli olan, sahada mücadele eden oyuncularımızın terinin son damlasına kadar mücadele ediyor olması. Bizim için önemli olan bu, mücadele önemli. Beşiktaş camiası ve tribünleri de tarih boyunca forması ıslatan futbolcuları sever. Bugün onu gördüğüm için mutluyum. Futbolculara çok teşekkür ediyorum." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ

Sözlerine devam eden Hakan Daltaban, "Değerli kaptanımız Orkun'u güzel golünden dolayı tebrik ediyorum. Milli takımda da aynı başarıyı göstermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı idareci, "Bizler için önemli olan ne yaptığını bilen bir anlayışı götürmek. Takım olmadığınız hiçbir oyunu kazanamazsınız. Camiamız şunu bilsin, biz çok iyi bir takımız; başkanı, yönetimi, teknik kadrosu, futbolcuları ve taraftarıyla. Biz birlik ve beraberlik için elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Orta ve uzun vadede planlarımız belli. Başkanımız bunlardan taviz vermiyor.; mali disiplin anlamında, Beşiktaş'ın geleceği anlamında, futbolun yapılanması adına. Teknik kadromuza çok inanıyoruz, sonuna kadar onlarlayız." diye konuştu.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Hakan Daltaban, milli ara sonrası oynayacakları Fenerbahçe derbisi için, "Fenerbahçe derbisi ile ilgili bir şey söylemem herhalde çok saçma olur. Fenerbahçe ve derbiler, bizim kazanmaktan başka bir şey düşünmediğimiz olgulardır. Senelerce bunu yaşadık. Beşiktaş sahaya kazanmak için çıkar. Bizim tek hedefimiz kazanmak. Beşiktaş derbilere, bütün derbilere kazanmak için çıkar. Takımımız hazır. Futbol şansı ve diğer faktörler herhangi bir engel sağlamazsa o günleri yaşarız inşallah." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
