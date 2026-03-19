Beşiktaş'tan derbi için açıklama!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, ligdkei Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Daltaban, "Şair demiş ki, "Formanda ter olmaya geldik." Bizim için önemli olan, sahada mücadele eden oyuncularımızın terinin son damlasına kadar mücadele ediyor olması. Bizim için önemli olan bu, mücadele önemli. Beşiktaş camiası ve tribünleri de tarih boyunca forması ıslatan futbolcuları sever. Bugün onu gördüğüm için mutluyum. Futbolculara çok teşekkür ediyorum." dedi.
ORKUN KÖKÇÜ
Sözlerine devam eden Hakan Daltaban, "Değerli kaptanımız Orkun'u güzel golünden dolayı tebrik ediyorum. Milli takımda da aynı başarıyı göstermesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Siyah-beyazlı idareci, "Bizler için önemli olan ne yaptığını bilen bir anlayışı götürmek. Takım olmadığınız hiçbir oyunu kazanamazsınız. Camiamız şunu bilsin, biz çok iyi bir takımız; başkanı, yönetimi, teknik kadrosu, futbolcuları ve taraftarıyla. Biz birlik ve beraberlik için elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Orta ve uzun vadede planlarımız belli. Başkanımız bunlardan taviz vermiyor.; mali disiplin anlamında, Beşiktaş'ın geleceği anlamında, futbolun yapılanması adına. Teknik kadromuza çok inanıyoruz, sonuna kadar onlarlayız." diye konuştu.
FENERBAHÇE DERBİSİ
Hakan Daltaban, milli ara sonrası oynayacakları Fenerbahçe derbisi için, "Fenerbahçe derbisi ile ilgili bir şey söylemem herhalde çok saçma olur. Fenerbahçe ve derbiler, bizim kazanmaktan başka bir şey düşünmediğimiz olgulardır. Senelerce bunu yaşadık. Beşiktaş sahaya kazanmak için çıkar. Bizim tek hedefimiz kazanmak. Beşiktaş derbilere, bütün derbilere kazanmak için çıkar. Takımımız hazır. Futbol şansı ve diğer faktörler herhangi bir engel sağlamazsa o günleri yaşarız inşallah." sözlerini sarf etti.
