Arda Turanlı Shakhtar, çeyrek finalde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile Lech Poznan karşı karşıya geldi. Synerise Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lech Poznan 2-1'lik skorla kazandı.



Lech Poznan, 13. dakikada Mikael Ishak ile öne geçti. Ishak, 45+7. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.



Shakhtar'ın tek golü ise 67. dakikada Joao Moutinho'nun kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.



İlk maçı 3-1 kazanan Shakhtar Donetsk, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.



