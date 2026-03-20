19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-2
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-4UZS
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Pablo Laso: ''Bizim için hayal kırıklığı oldu''

Anadolu Efes başantrenörü Pablo Laso, son onlarda kaybedilen Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mart 2026 01:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: ''Bizim için hayal kırıklığı oldu''
Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında sahasında Fransa'nın Monaco ekibine 98-93 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, maçın sonucunun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Laso, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Monaco'yu tebrik ederek, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı çünkü 35 dakika boyunca kontrol bizdeydi. Her bir topun kıymetini bilerek oynamanız gerekiyor. Gerçekten çok iyi takımlara karşı oynuyorsunuz ve skor avantajı elimizdeyken maçı kapatmayı beceremedik. Bizim için önemli olan bir an evvel yeniden toparlanmak." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta zorlansalar da sonrasında ritim bulduklarını dile getiren Laso, şöyle konuştu:

"Özellikle kenardan giren oyuncularımızla ilk yarının sonunda sekiz sayılık bir avantajımız vardı ama ikinci yarıda oyuna tam giremedik. Ribauntlarda sıkıntı yaşadık ve kendimize alan açma konusunda başarısız olduk. Doğru şut seçimlerini gerçekleştiremedik. Maçın sonucu büyük hayal kırıklığıydı."

 MONACO CEPHESİ

Monaco Başantrenörü Manuchar Markoishvili ise kırk dakika boyunca herkesten katkı aldığını dile getirerek, "Gerideyken panik içinde olduk ama sonrasında defansif anlamda iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. İlk devre çok top kaybımız vardı ama kendimize inandık ve oyun içinde kaldık. Karşımızda iyi bir takım vardı. İyi ve zor basketler bulmalarına rağmen işin üstünden geldik. Ligin kalan bölümünde zorluklar olacak. Bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yetenek ve enerji açısından yeterliyiz. Hep tam kadroya ihtiyacınız olmuyor. Enerji ve doğru oyun şeklini korumalıyız." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
