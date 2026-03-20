19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-2
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-4UZS
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun 3 numaralı kupası olan Konferans Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. İşte sonuçlar ve çeyrek final eşleşmeleri.

calendar 20 Mart 2026 01:41
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı sona erdi.

Temsilcimiz Samsunspor,  Rayo Vallecano'ya toplamda 3-2'lik skorla elenerek organizasyona veda etti.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

AEK Larnaca - Crystal Palace: 1-2 (1-2)

Rakow - Fiorentina: 1-2 (2-4)

AEK - Celje: 0-2 (4-2)

Mainz - Sigma Olomouc: 2-0 (2-0)

Shakhtar Donetsk  - Lech Poznan: 1-2 (4-3)

Sparta Prag - AZ Alkmaar: 0-4 (1-6)

Rayo Vallecano - Samsunspor: 0-1 (3-2)

Strasbourg - Rijeka: 1-1 (3-2)

Bu sonuçların ardından çeyrek finale kalan takımlar ise söyle;

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.



  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
