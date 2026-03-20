UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı sona erdi.
Temsilcimiz Samsunspor, Rayo Vallecano'ya toplamda 3-2'lik skorla elenerek organizasyona veda etti.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
AEK Larnaca - Crystal Palace: 1-2 (1-2)
Rakow - Fiorentina: 1-2 (2-4)
AEK - Celje: 0-2 (4-2)
Mainz - Sigma Olomouc: 2-0 (2-0)
Shakhtar Donetsk - Lech Poznan: 1-2 (4-3)
Sparta Prag - AZ Alkmaar: 0-4 (1-6)
Rayo Vallecano - Samsunspor: 0-1 (3-2)
Strasbourg - Rijeka: 1-1 (3-2)
Bu sonuçların ardından çeyrek finale kalan takımlar ise söyle;
UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.
Temsilcimiz Samsunspor, Rayo Vallecano'ya toplamda 3-2'lik skorla elenerek organizasyona veda etti.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
AEK Larnaca - Crystal Palace: 1-2 (1-2)
Rakow - Fiorentina: 1-2 (2-4)
AEK - Celje: 0-2 (4-2)
Mainz - Sigma Olomouc: 2-0 (2-0)
Shakhtar Donetsk - Lech Poznan: 1-2 (4-3)
Sparta Prag - AZ Alkmaar: 0-4 (1-6)
Rayo Vallecano - Samsunspor: 0-1 (3-2)
Strasbourg - Rijeka: 1-1 (3-2)
Bu sonuçların ardından çeyrek finale kalan takımlar ise söyle;
UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.