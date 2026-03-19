Crystal Palace, 120 dakikada turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında AEK Larnaca ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace, 2-1'lik skorla kazandı.
Crytal Palace, 13. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle öne geçti. Enric Saborit, 63. dakikada skora dengeyi getirdi.
AEK Larnaca, 73. dakikada golü atan Saborit'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ismaila Sarr, 99. dakikada Crystal Palace'a turu getiren golü attı.
Güney Kıbrıs ekibi, 120+4. dakikada Petros Ioannou'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi bitirdi.
0-0'ın rövanşında kazanan Crystal Palace, adını çeyrek finale yazdırdı.
