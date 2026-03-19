19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-290'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-3UZO
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Crystal Palace, 120 dakikada turladı

Crystal Palace, 0-0'ın rövanşında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 120 dakika sonunda adını Konferans Ligi çeyrek finaline yazdırdı.

19 Mart 2026 23:25 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace, 120 dakikada turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında AEK Larnaca ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace, 2-1'lik skorla kazandı.

Crytal Palace, 13. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle öne geçti. Enric Saborit, 63. dakikada skora dengeyi getirdi.

AEK Larnaca, 73. dakikada golü atan Saborit'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ismaila Sarr, 99. dakikada Crystal Palace'a turu getiren golü attı.

Güney Kıbrıs ekibi, 120+4. dakikada Petros Ioannou'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi bitirdi.

0-0'ın rövanşında kazanan Crystal Palace, adını çeyrek finale yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.