Erdem Can: 'En büyük motivasyon o bayrağı sallamaktı'

Türk Telekom 91-90 Hapoel Midtown Jerusalem



Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde, İsrail ekibi Hapoel Midtown'a karşı Sırbistan'da oynadığı maçı kazanan Türk Telekom, yurda döndü.Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Karşılaşmanın sonuna kadar geçen süreçte doğru bi oyun sergilediklerini ifade eden Can, "Maçı kazanacak ve kapatacak duruma da geldik. Ancak orada birkaç faul atışı kaçırdık, maçı kapatacak ribaundları kaybettik. Rakibimiz de bizden önce çok uzak mesafeden bir üç sayı buldu yani onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Son topu onlar da iyi kullandı, biz de iyi kullandık." ifadelerini kullandı.Erdem Can, Türkiye'yi gururlandırmanın kendilerini motive ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:"Ülkemizi doğru şekilde temsil ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Yarı finale kalmak, böyle zor bir rakibe karşı deplasmanda kazanıyor olmak önemliydi. Bayrağımızı her yerde onurla şerefle sallamayı dünyanın en güzel anı olarak değerlendiriyoruz. En büyük motivasyonlarımızdan biri maçı kazanıp o bayrağı sallayabilmekti."BKT Avrupa Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Can, "Bizimle beraber Eurocup'ın en iyi savunma yapan takımı. Set savunmalarının ön planda olacağı bir maç serisi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.