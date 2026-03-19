19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-185'
19 Mart
Rakow-Fiorentina
0-0DA
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
0-084'
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
0-1DA
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-0DA
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
0-1DA
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2DA
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
2-1DA
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
0-0DA

Erdem Can: "En büyük motivasyon o bayrağı sallamaktı"

Türk Telekom Basketbol Başantrenörü Erdem Can, Hapoel Midtown Jerusalem galibiyetini değerlendirdi.

19 Mart 2026 20:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde, İsrail ekibi Hapoel Midtown'a karşı Sırbistan'da oynadığı maçı kazanan Türk Telekom, yurda döndü.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın sonuna kadar geçen süreçte doğru bi oyun sergilediklerini ifade eden Can, "Maçı kazanacak ve kapatacak duruma da geldik. Ancak orada birkaç faul atışı kaçırdık, maçı kapatacak ribaundları kaybettik. Rakibimiz de bizden önce çok uzak mesafeden bir üç sayı buldu yani onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Son topu onlar da iyi kullandı, biz de iyi kullandık." ifadelerini kullandı.

Erdem Can, Türkiye'yi gururlandırmanın kendilerini motive ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ülkemizi doğru şekilde temsil ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Yarı finale kalmak, böyle zor bir rakibe karşı deplasmanda kazanıyor olmak önemliydi. Bayrağımızı her yerde onurla şerefle sallamayı dünyanın en güzel anı olarak değerlendiriyoruz. En büyük motivasyonlarımızdan biri maçı kazanıp o bayrağı sallayabilmekti."

"Eurocup'ın en iyi savunma yapan takımı"

BKT Avrupa Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Can, "Bizimle beraber Eurocup'ın en iyi savunma yapan takımı. Set savunmalarının ön planda olacağı bir maç serisi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 6 10 11 30 39 28
13 Gençlerbirliği 27 6 8 13 28 36 26
14 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
